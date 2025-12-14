Реклама

Экономика
18:01, 14 декабря 2025

Российскому авторынку предрекли застой в 2026 году

Автоэксперт Хайцеэр: Стагнация российского авторынка продолжится в 2026 году
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Эксперты предрекли российскому авторынку «застой» и продолжение стагнации в 2026 году. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

По данным вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, спад показателей продаж российских автомобилей начался с декабря 2024 года. При этом новые правила утильсбора, введенные 1 декабря 2025 года, подстегнули рост осенних продаж. «Но совершенно очевидно, что если этот рывок был в массе своей совершен, то был сделан впрок. И, соответственно, в 2026 году мы можем показать еще более низкие цифры, чем прогнозировали в 2025», — отметил Хайцеэр.

По мнению автоэксперта, в 2026 году водители «не купят машину, потому что приобрели ее сейчас». А цифры отечественного автопрома, отмечающие падение показателей продаваемых экземпляров, определяют дальнейший упадок рынка. «Я уже не говорю об импортных автомобилях. Возможно, будет более активный параллельный импорт с машинами», — не исключает представитель Национального автомобильного союза.

Ранее стало известно, что китайские автомобили разочаровали россиян. Дилеры рассказывают, что сегодняшний дисконт на эти машины составляет порой едва ли не 40 процентов от первоначальной стоимости, однако покупателей нет.

    Обсудить
