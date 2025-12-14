Реклама

Спорт
17:13, 14 декабря 2025Спорт

Сборная «Россия 25» со счетом 9:0 разгромила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала

Сборная «Россия 25» разгромила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Хоккейная сборная «Россия 25» разгромила команду Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала, проходившем в Новосибирске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 декабря, и завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. В составе победителей дублями отметились Егор Сурин и Прохор Полтапов, еще пять хоккеистов забросили по одной шайбе.

Россия 25 стала обладателем Кубка Первого канала. В стартовом матче команда со счетом 3:1 победила Белоруссию, которая заняла второе место на турнире.

Команда «Россия 25» была создана в сентябре 2022 года. «В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея», — говорил о сборной глава ФХР Владислав Третьяк.

