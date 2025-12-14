Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:34, 14 декабря 2025ЦенностиЭксклюзив

Седина стала трендом у россиянок

Парикмахер-колорист Любовь Бей заявила о тренде на седину у россиянок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anna Nahabed / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер-колорист Любовь Бей заявила о тренде на седину у россиянок. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам эксперта, за последние несколько лет произошел мощный сдвиг в окрашиваниях: седина стала не проблемой, а стилем. Все чаще к парикмахерам приходят женщины, которые не прячут белые пряди, а хотят подчеркнуть их красоту, утверждает она.

Колорист отметила, что сейчас прошел период перфекционизма и бесконечных ретушей — теперь клиенты не гонятся за идеальной картинкой, а демонстрируют свою уникальность и естественность. Кроме того, женщины перестали закрашивать седину ради экономии времени.

К тому же многие отказались от окрашивания, чтобы сохранить качество волос, поскольку нанесение окислителей и красителей каждый месяц негативно сказывается как на самой прическе, так и на коже головы.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022

Собеседница высказалась и о мировых трендах. «Высокая мода, кино, соцсети показали: окрашивание в "седой", стальные боб-каре, холодные пикси — это ультрасовременно. Когда видишь, как сияет идеально ухоженная седина, понимаешь: дело не в возрасте, а в работе с текстурой, светом и уходом», — пояснила она.

Бей рассказала, что чаще всего клиентки обращаются за ретушью седины, а не за полным перекрытием. Вторая популярная услуга — встраивание седины в технику. Особенно актуально тем, кто носил очень темные оттенки и устал закрашивать корни каждые 2-3 недели: сначала убирается темный краситель, а затем в природный рисунок встраивается седина.

В ноябре появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Стало известно о задержании нескольких человек после теракта в Австралии

    Сборная «Россия 25» со счетом 9:0 разгромила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала

    От российского удара по порту под Одессой сгорел склад с мандаринами

    Кличко заявил о серьезном ударе для всей Украины

    «Барселону» захотели купить за 10 миллиардов евро

    Россиянин избил дочь в магазине и попал на видео

    Россиянка пострадала во время нападения на праздновавших Хануку в Австралии

    В Москве не зажгут восьмисвечник в честь иудейской Хануки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok