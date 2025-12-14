Реклама

Спорт
21:34, 14 декабря 2025Спорт

Слуцкий рассказал о двойных стандартах казино в Монако по отношению к россиянам

Слуцкий: В казино в Монако россиянам можно играть, но нельзя забрать выигрыш
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: CRAIG BROUGH / Reuters

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о двойных стандартах казино в Монако по отношению к россиянам. Он высказался на YouTube-канале Fonbet.

По словам специалиста, гражданам России разрешается заходить в казино и проигрывать любые суммы. «С русским паспортом ты не имеешь права забрать выигрыш. Ну это вообще фантастика, да? Это настолько в одну кассу работает», — заявил Слуцкий.

Ранее тренер вспомнил о разгромленном игроками сборной России номере отеля после вылета с Евро-2016. Он не уточнил, кто из футболистов жил в этом номере.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. После вылета с Евро-2016 специалист покинул команду.

