Слуцкий вспомнил о разгромленном игроками сборной номере отеля после вылета с Евро-2016

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вспомнил о разгромленном игроками команды номере отеля после вылета с Евро-2016. Об этом специалист рассказал в интервью на YouTube-канале Fonbet.

По словам Слуцкого, команда очень болезненно переживала вылет с чемпионата Европы. В 2016 году сборная России заняла четвертое место на групповом этапе, набрав одно очко в матчах с Англией, Уэльсом и Словакией.

После этого администратор отеля, в котором разместилась национальная команда, пригласил Слуцкого с собой. «Меня заводят в комнату футболистов, не буду называть, каких футболистов, а номер просто разрушен. Просто разрушен», — рассказал тренер.

Слуцкий признался, что к чувству вины из-за вылета сборной с Евро добавилось чувство вины за поведение его игроков. Он отказался называть имена футболистов, устроивших разгром номера.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. После вылета с Евро специалист покинул команду. В данный момент 54-летний тренер руководит китайским клубом «Шанхай Шэньхуа».