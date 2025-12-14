Реклама

06:17, 14 декабря 2025Россия

Собянин сообщил об уничтоженном БПЛА при подлете к Москве

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Собянин рассказал, что эффективность работы системы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9 процента. Он отметил, что «в мире никто ничего подобного не достигал». Он уточнил, что по столице были выпущены тысячи беспилотников, но долетели «буквально считаные единицы». При этом каких-либо серьезных разрушений не было.

