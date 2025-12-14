Реклама

18:23, 14 декабря 2025

Стало известно о смерти ребенка известной российской блогерши через час после родов

«112» сообщил о смерти новорожденного сына блогерши Айши после родов в бассейне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Стало известно о смерти ребенка известной (1,4 миллиона подписчиков в TikTok) российской блогерши Айши (настоящее имя не называется) через час после родов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По сообщению портала, блогер рожала в надувном бассейне — это были так называемые водные роды. После того, как ребенок появился на свет, он около получаса находился в воде. Уже через час он перестал дышать. Реанимировать младенца врачи не смогли.

Айшу госпитализировали.

Ранее сообщалось о смерти годовалого ребенка в Каневской центральной районной больнице в Краснодарском крае после многочасового ожидания без медпомощи.

