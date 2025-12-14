Реклама

03:43, 14 декабря 2025

Украину предупредили о судьбе Одессы

Макгрегор: Одесса может перейти под контроль России из-за развала ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Одесса может в скором времени перейти под контроль Российской армии в связи с развалом Вооруженных сил Украины (ВСУ). О дальнейшей судьбе города предупредил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, финал конфликта на Украине будет очень «прямолинейным».

«Все просто разваливается. Русские будут наступать. В Одессу они точно войдут», — сказал эксперт.

Ранее скорый переход Одессы под контроль России спрогнозировал британский журналист Мартин Джей. «Российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов. Как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к Одессе», — пишет он.

