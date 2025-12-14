Реклама

20:11, 14 декабря 2025

Умерла бывший замдиректора Русского музея Евгения Петрова

Искусствовед Евгения Петрова умерла на 80-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Бывший заместитель генерального директора Русского музея, искусствовед Евгения Петрова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

Уточняется, что Петрова скончалась в результате тяжелой болезни.

Евгения Петрова родилась 13 февраля 1946 года в Ленинграде. Работала в Русском музее с 1966 года. Является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, кандидатом искусствоведения, членом-корреспондентом Российской академии художеств.

В субботу, 13 декабря, сообщалось о кончине петербургского художника-нонкомформиста Геннадия Устюгова. Работы художника хранятся в Эрмитаже, Русском музее, американском Музее Циммерли и частных коллекциях.

