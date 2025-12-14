Реклама

01:38, 14 декабря 2025Мир

В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

В Финляндии 14 декабря пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Markku Ulander / Globallookpress.com

В воскресенье, 14 декабря, в Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция организована «Александровским обществом» совместно с депутатом городского совета Лаппеенранты Иваном Девяткиным и другими активистами. Участники автопробегов в 12:00 (13:00 по московскому времени) просигналят клаксонами на всех пограничных пунктах пропуска в знак необходимости немедленного открытия границы «в целях соблюдения прав человека и улучшения общей депрессивной ситуации в Восточной Финляндии».

В ноябре 2023 года власти Финляндии закрыли сухопутную границу с Россией. Кроме того, был принят законопроект, запрещающий россиянам покупать недвижимость на территории страны.

В октябре текущего года финский премьер-министр Петтери Орпо допустил возможность открытия границ с Россией в ближайшем будущем. Он уточнил, что для этого нужно, чтобы Москва гарантировала запрет на въезд в Финляндию нелегальным мигрантам.

