В Германии задержали пятерых мигрантов за подготовку теракта на Рождество

Bild: В Германии задержали пять человек за подготовку теракта на Рождество

В Германии задержали пятерых мигрантов за подготовку теракта на Рождество. Об этом сообщает газета Bild.

«В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга», — указано в сообщении.

Отмечается, что 12 декабря полицейские задержали трех марокканцев, сирийца и египтянина. Они планировали наехать на людей на автомобиле. По информации издания, египтянин был проповедником, призывавшим остальных к совершению этого теракта.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников назвал число предотвращенных с начала года в РФ терактов. По его словам, благодаря скоординированным действиям силовых структур в 2025 году предотвращено 374 террористических преступления.