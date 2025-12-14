В Германии задержали пятерых мигрантов за подготовку теракта на Рождество. Об этом сообщает газета Bild.
«В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга», — указано в сообщении.
Отмечается, что 12 декабря полицейские задержали трех марокканцев, сирийца и египтянина. Они планировали наехать на людей на автомобиле. По информации издания, египтянин был проповедником, призывавшим остальных к совершению этого теракта.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников назвал число предотвращенных с начала года в РФ терактов. По его словам, благодаря скоординированным действиям силовых структур в 2025 году предотвращено 374 террористических преступления.