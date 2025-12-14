Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 14 декабря 2025Мир

В Германии задержали пятерых мигрантов за подготовку теракта на Рождество

Bild: В Германии задержали пять человек за подготовку теракта на Рождество
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: 5VISION.NEWS / IMAGO / Global Look Press

В Германии задержали пятерых мигрантов за подготовку теракта на Рождество. Об этом сообщает газета Bild.

«В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга», — указано в сообщении.

Отмечается, что 12 декабря полицейские задержали трех марокканцев, сирийца и египтянина. Они планировали наехать на людей на автомобиле. По информации издания, египтянин был проповедником, призывавшим остальных к совершению этого теракта.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников назвал число предотвращенных с начала года в РФ терактов. По его словам, благодаря скоординированным действиям силовых структур в 2025 году предотвращено 374 террористических преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

    Взрывы прозвучали в российском регионе

    Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

    В жилом доме Москвы произошел пожар

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

    Зеленского заподозрили в подготовке новой провокации

    В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok