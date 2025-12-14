В Херсонской области появится нацпарк

В Херсонской области появится Азово-Сивашский нацпарк площадью 37 тысяч гектаров. Об этих планах объявило правительство России, сообщение опубликовано в Telegram.
Как рассказали в кабмине, нацпарк создадут на базе уже существующего парка в Геническом и Новотроицком муниципальных округах.
«Эта территория служит местообитанием редких и исчезающих видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу России», — добавили в кабмине.
Ранее сообщалось, что в Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов.