Экономика
12:23, 14 декабря 2025Экономика

В Херсонской области появится нацпарк

Правительство РФ объявило о планах создать нацпарк в Херсонской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Правительство России»

В Херсонской области появится Азово-Сивашский нацпарк площадью 37 тысяч гектаров. Об этих планах объявило правительство России, сообщение опубликовано в Telegram.

Как рассказали в кабмине, нацпарк создадут на базе уже существующего парка в Геническом и Новотроицком муниципальных округах.

«Эта территория служит местообитанием редких и исчезающих видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу России», — добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что в Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов.

