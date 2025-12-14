В Кремле заявили о ведущих свою игру на Украине европейцах

Лидеры государств Евросоюза имеют на Украине собственные интересы. О ведущих в регионе свою игру европейцах заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова опубликованы в Telegram.

По мнению официального представителя Кремля, европейцы не настроены на прекращение конфликта на Украине.

«Европейцы играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны», — заявил он.

