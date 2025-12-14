Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 14 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о ведущих свою игру на Украине европейцах

Пресс-секретарь Песков: Европейцы ведут на Украине свою игру
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Лидеры государств Евросоюза имеют на Украине собственные интересы. О ведущих в регионе свою игру европейцах заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова опубликованы в Telegram.

По мнению официального представителя Кремля, европейцы не настроены на прекращение конфликта на Украине.

«Европейцы играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны», — заявил он.

Ранее стало известно о необычных деталях удара России по объектам под Одессой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Названы самые полезные для сосудов продукты

    В Кремле рассказали о «красочной физиономии» Зеленского на встрече с Путиным

    Зеленский расширил состав переговорной группы

    Стало известно о разногласиях в НАТО

    Адвокат отреагировала на сообщения о переводе Блиновской в блатной отряд

    В Кремле заявили о ведущих свою игру на Украине европейцах

    Вылетевший в Таиланд самолет с россиянами на борту экстренно сел в Самаре

    Названы виновные в коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok