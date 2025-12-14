Реклама

В Москве оценили шансы передачи России Александровского подворья в Иерусалиме

ТАСС: Россия может получить Александровское подворье в Иерусалиме
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: CC BY-SA 3.0 Krupski Oleg / Wikipedia

Россия может получить Александровское подворье в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет ТАСС.

«Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся. Израиль может пойти на этот шаг в благоприятный политический момент», — передает агентство слова собеседника.

Александровское подворье — единственный русский объект, расположенный в черте иерусалимского Старого города. Здание было построено в конце XIX века и оформлено на дом Романовых.

Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин в ноябре 2024 года заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья.

