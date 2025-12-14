Реклама

07:13, 14 декабря 2025Бывший СССР

В Одессе начали штрафовать за нежелание школьников говорить на украинском языке

РИА: В Одессе ввели штрафы за отказ школьников общаться на украинском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Одессе вели штрафы для родителей школьников, которые не хотят общаться на украинском языке на переменах. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница.

Она уточнила, что решение о наказании принимает руководство школы. «Тут зависит от того, какая атмосфера, от руководства. Если руководство не замечает, что дети говорят на русском, то это да. А если замечают... то там есть такой приказ», — пояснила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние украинцы стали чаще отдавать свое предпочтение русскому языку. Отмечалось, что 40 процентов учеников школ разговаривают с одноклассниками на переменах на русском языке.

