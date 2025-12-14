Подпольщик Лебедев сообщил об активной работе порта в Измаиле Одесской области

Порт в Измаиле в Одесской области «работает очень активно». Об этом в Telegram-канале рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, также поступают сообщения о том, что по городу регулярно движутся цистерны в сторону порта — белые, без опознавательных знаков.

В порту одновременно идет отправка и прем грузов, добавил подпольщик. «Сообщается, что накануне прибыли блоки для подстанций. После недавнего удара по аналогичному грузу в порту Ильичевска оборудование было оперативно снято с судна и перегружено на фуры, которые практически сразу покинули территорию порта», — указал Лебедев.

Ранее стало известно, что российские войска провели одну из самых мощных атак на Одесскую область за все время специальной военной операции. Беспилотники нанесли массированный удар по городу Измаил.