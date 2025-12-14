Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:55, 14 декабря 2025Россия

В поселке Афипский в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

В поселке Афипском упали обломки БПЛА в двух местах, пострадавших нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Обломки БПЛА упали в двух местах в Краснодарском крае. Об этом 14 декабря пишет оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

Отмечается, что фрагменты упали в поселке Афипский. В обоих случаях пострадавших нет. «По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — указали в оперштабе.

В настоящее время на месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее ночью стало известно, что на территории нефтебазы в Урюпинске произошел пожар после атаки беспилотников. В результате падения обломков дронов был зафиксирован очаг возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    Цыгане подключились к принудительной мобилизации на Украине

    Евросоюз предупредили о последствиях аферы с российскими активами

    Журналист возмутился службой рэпера Macan и призвал отправить его на дембель

    Назван фаворит Европы на пост президента Украины

    В Госдуме озвучили размер пособия по беременности в 2026 году

    В поселке Афипский в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

    В США предупредили Европу о расплате из-за России

    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok