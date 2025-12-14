В поселке Афипский в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

В поселке Афипском упали обломки БПЛА в двух местах, пострадавших нет

Обломки БПЛА упали в двух местах в Краснодарском крае. Об этом 14 декабря пишет оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

Отмечается, что фрагменты упали в поселке Афипский. В обоих случаях пострадавших нет. «По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — указали в оперштабе.

В настоящее время на месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее ночью стало известно, что на территории нефтебазы в Урюпинске произошел пожар после атаки беспилотников. В результате падения обломков дронов был зафиксирован очаг возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.