В Росгвардии высказались о привилегиях рэпера Macan

Росгвардия опровергла наличие привилегий у рэпера Macan при прохождении службы

Российский рэпер Маcаn (настоящее имя — Андрей Косолапов) не имеет привилегий при прохождении срочной службы. Об этом сообщила Росгвардия в своем официальном Telegram-канале.

«Рядовой Косолапов размещен в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия и питается в установленном порядке вместе со всем личным составом. Распространяемая в ряде СМИ информация о якобы имеющихся привилегиях или смягченных условиях службы не соответствует действительности», — отмечается в заявлении ведомства.

Также в Росгвардии опровергли сообщения о том, что военнослужащий, который снял видео с участием Macan, был наказан. Речь идет о сообщении Telegram-канала Mash, в котором утверждалось, что повар дивизии снял курящего артиста на видео и отправился на гауптвахту.

Ранее стало известно о том, что Macan служит в элитном спецназе Росгвардии с привилегиями, которых нет у рядовых солдат. Согласно информации СМИ, с первых дней у него была личная охрана, неограниченный доступ к телефону и иные условия прохождения службы.