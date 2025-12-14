Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 14 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили готовность Зеленского к миру

Депутат Журова высказалась о готовности Зеленского к мирным инициативам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Президент Владимир Зеленский не всегда делает то, что говорит, поэтому эффективность мирных переговоров нужно оценивать исходя из этого, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. Переговоры по урегулированию украинского конфликта он сравнил с бегом на большую дистанцию, марафоном.

Депутат отметила, что готовность главы Украины следует оценивать по его действиям, которые пока расходятся с заявлениями. Она также отметила, что переговорный процесс не может быть бесконечным и имеет свои сроки.

«Если он говорит про марафон, то марафонцы бегут и прибегают к цели. Нет никакого вечного марафона, он ограничен определенной дистанцией. Здесь тоже есть и сроки, и нюансы. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки мы добежали вместе к победе на этой дистанции. А победа — это значит окончание специальной военной операции», — сказала Журова.

Ранее во время пресс-подхода Зеленский заявил, что у Киева нет прямого диалога с Москвой, а переговоры идут только через Вашингтон. Он отметил, что Вашингтон говорит Киеву о сигналах, требованиях, шагах и готовности со стороны Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил о готовности идти на выборы

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Стала известна личность выхватившего дробовик у террориста мужчины в Сиднее

    Желающим согреться в мороз россиянам назвали безопасные альтернативы алкоголю

    В России оценили готовность Зеленского к миру

    Мать российского лыжника Коростелева оценила его дебют на Кубке мира

    Зеленский назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО

    Оценены шансы 40-летнего Леброна Джеймса остаться в НБА еще на сезон

    Террорист по делу «Крокуса» пожаловался на российских силовиков

    В Шри-Ланке заявили о готовности наладить приезд трудовых мигрантов в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok