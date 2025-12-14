В России оценили готовность Зеленского к миру

Депутат Журова высказалась о готовности Зеленского к мирным инициативам

Президент Владимир Зеленский не всегда делает то, что говорит, поэтому эффективность мирных переговоров нужно оценивать исходя из этого, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. Переговоры по урегулированию украинского конфликта он сравнил с бегом на большую дистанцию, марафоном.

Депутат отметила, что готовность главы Украины следует оценивать по его действиям, которые пока расходятся с заявлениями. Она также отметила, что переговорный процесс не может быть бесконечным и имеет свои сроки.

«Если он говорит про марафон, то марафонцы бегут и прибегают к цели. Нет никакого вечного марафона, он ограничен определенной дистанцией. Здесь тоже есть и сроки, и нюансы. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки мы добежали вместе к победе на этой дистанции. А победа — это значит окончание специальной военной операции», — сказала Журова.

Ранее во время пресс-подхода Зеленский заявил, что у Киева нет прямого диалога с Москвой, а переговоры идут только через Вашингтон. Он отметил, что Вашингтон говорит Киеву о сигналах, требованиях, шагах и готовности со стороны Москвы.

