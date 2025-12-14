В России предложили запретить детское шампанское

В России предложили запретить продажу детского шампанского

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в России продажу детского шампанского. Об этом указано в его обращении на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, передает РИА Новости.

По его словам, продажа напитков с таким названием является очевидной маркетинговой уловкой и способствует популяризации алкоголя среди детей. При этом фактически детское шампанское представляет из себя обычный лимонад, подчеркнул депутат.

«Шампанское — это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским. "Детское шампанское" сопоставимо с такими явлениями, как "детский наркотик" из сахарной пудры или жевательная резинка в форме сигареты», — указано в обращении.

Ранее депутат Хамзаев заявил, что российским регионам необходимо перенять опыт Подмосковья в борьбе с продажами алкогольной продукции во дворах жилых домов. «Эту меру необходимо ввести по всей стране», — пояснил парламентарий.