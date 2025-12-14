В России прокомментировали заявление Мерца о «конце эпохи» для Европы

Пушков: Слова Мерца стали серьезным признанием крупного геополитического сдвига

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась, является серьезным признанием крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно. Таким образом его слова прокомментировал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, «первый звонок» прозвенел с первым избранием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. «Уже тогда он дал понять, что не в восторге от Европы, которая решает свои проблемы за счет США, обеспечивающих их безопасность и работу НАТО. Причем Трамп не стеснялся показывать свое отношение евролидерам», — отметил Пушков.

Экс-глава США Джо Байден успокаивал европейскую элиту, обещая вернуться и предотвратить «этот кошмар», однако после его срока в Белый дом вновь вернулся Трамп, «лишь укрепившийся в своем мировоззрении», в то время как Европа еще сильнее отдалилась от него, добавил сенатор.