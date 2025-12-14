В Запорожской области ликвидирован 19-летний наемник из Бразилии

Российские военные ликвидировали под Степногорском в Запорожской области наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Бразилии. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Кауа Виктору да Силве было всего 19 лет. Он приехал на Украину, не имея какого либо опыта военной службы — на родине он работал в суши-баре. Наемник был уничтожен, когда шел вытаскивать убитых земляков из подразделения «Реванш» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что в иностранные наемники ВСУ все чаще приходят вчерашние подростки без боевого опыта. Отмечается, что многим наемникам, когда они отправляются в бой, исполняется только 18 или 19 лет. Большинство новобранцев услышали о возможности заключить контракт из рекламы и до попадания на передовую надеялись стать операторами беспилотников.