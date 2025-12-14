В жилом доме Москвы произошел пожар

На севере Москвы произошел пожар в подъезде жилого дома

В жилом доме на севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

В ведомстве отметили, что горит электрокабель в подъезде со 2-го по 18-й этаж. Многоэтажку смогли покинуть самостоятельно около 40 человек. Сведений о пострадавших нет.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва», возгорание произошло на Полярной улице в столичном Медведко.

Ранее в подмосковной Кашире загорелось здание администрации. Происшествие попало на видео. На представленных кадрах видно, как пламенем объяты верхние этажи здания в российском городе. По предварительной информации, никто не пострадал.