13:08, 14 декабря 2025Наука и техника

Вирусолог назвала опасности появившегося в России гриппа

Вирусолог Протасова: Появившийся в России грипп вызывает отит и пневмонию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Появившийся в России гонконгский грипп может вызывать тяжелые осложнения, включая отит, миокардит и пневмонию. Об этом предупредила вирусолог Светлана Протасова, передает «АиФ».

«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила врач.

Она добавила, что опасен грипп и для беременных женщин, поскольку опасен как для матери, так и для плода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что на новогодние праздники в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом.

