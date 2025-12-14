Вирусолог назвала опасности появившегося в России гриппа

Вирусолог Протасова: Появившийся в России грипп вызывает отит и пневмонию

Появившийся в России гонконгский грипп может вызывать тяжелые осложнения, включая отит, миокардит и пневмонию. Об этом предупредила вирусолог Светлана Протасова, передает «АиФ».

«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила врач.

Она добавила, что опасен грипп и для беременных женщин, поскольку опасен как для матери, так и для плода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что на новогодние праздники в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом.