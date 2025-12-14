Зеленский потребовал передать Запорожскую АЭС под контроль Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал передать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) под контроль Киева и Вашингтона. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Украинский лидер также настаивает на сохранении нынешней численности ВСУ, говорится в статье.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на ЗАЭС. В службе уточнили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза и НАТО покрывают атаки украинской армии на ЗАЭС. Дипломат также отметила, что они поощряют и новые нападения.