22:22, 14 декабря 2025

Зеленский потребовал передать Запорожскую АЭС под контроль Украины и США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал передать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) под контроль Киева и Вашингтона. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Украинский лидер также настаивает на сохранении нынешней численности ВСУ, говорится в статье.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на ЗАЭС. В службе уточнили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза и НАТО покрывают атаки украинской армии на ЗАЭС. Дипломат также отметила, что они поощряют и новые нападения.

