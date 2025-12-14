Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:35, 14 декабря 2025Из жизни

Женщина провела 72 часа за объятиями с деревом и поставила рекорд

Экоактивистка из Кении обняла дерево и не отходила от него трое суток
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Кенийская экоактивистка Труфена Мутони завершила необычную акцию в поддержку природы и поставила рекорд. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мутони обняла дерево на территории правительственного комплекса в городе Ньери, Кения, и не отходила от него на протяжении трех суток. Часть из этого срока она провела с повязкой на глазах, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, которые особенно сильно пострадают от изменения климата. Во время акции женщина едва не заснула, но ее разбудили спонсоры, которые оплатили взнос для того, чтобы рекорд занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В итоге Мутони побила свой предыдущий рекорд — в прошлый раз она обнимала дерево на протяжении 48 часов. «Этот мирный протест важен, потому что он преодолевает все различия между людьми», — заявила активистка. Мутони также пояснила символику своего наряда: черный цвет означает африканскую силу и стойкость, зеленый — восстановление лесов и надежду, красный — сопротивление коренных народов, а синий — защиту водных ресурсов.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
На дне. Испанскую деревню затопили 30 лет назад. Как засуха подарила ей вторую жизнь?
На дне.Испанскую деревню затопили 30 лет назад. Как засуха подарила ей вторую жизнь?
31 марта 2022

Ранее сообщалось, что космический инженер из Германии прожил в подводной капсуле в Панаме 120 дней и побил рекорд по длительности пребывания под водой. Жилище площадью 30 квадратных метров вмещало кровать, рабочий стол, компьютер с подключением к интернету и туалет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Стало известно о необычных деталях удара России по объектам под Одессой

    В Кремле раскрыли триггер для начала СВО

    Появились новые жертвы стрельбы на пляже в Австралии во время празднования Хануки

    Зеленский раскрыл причину передачи белорусских политзаключенных на Украину

    Песков назвал себя малововлеченным отцом

    Помощник Путина раскрыл реакцию России на изменение мирного плана США

    Женщина провела 72 часа за объятиями с деревом и поставила рекорд

    Тренер вратарей сборной России оценил игру Сафонова за ПСЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok