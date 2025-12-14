Женщина провела 72 часа за объятиями с деревом и поставила рекорд

Экоактивистка из Кении обняла дерево и не отходила от него трое суток

Кенийская экоактивистка Труфена Мутони завершила необычную акцию в поддержку природы и поставила рекорд. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мутони обняла дерево на территории правительственного комплекса в городе Ньери, Кения, и не отходила от него на протяжении трех суток. Часть из этого срока она провела с повязкой на глазах, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, которые особенно сильно пострадают от изменения климата. Во время акции женщина едва не заснула, но ее разбудили спонсоры, которые оплатили взнос для того, чтобы рекорд занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В итоге Мутони побила свой предыдущий рекорд — в прошлый раз она обнимала дерево на протяжении 48 часов. «Этот мирный протест важен, потому что он преодолевает все различия между людьми», — заявила активистка. Мутони также пояснила символику своего наряда: черный цвет означает африканскую силу и стойкость, зеленый — восстановление лесов и надежду, красный — сопротивление коренных народов, а синий — защиту водных ресурсов.

