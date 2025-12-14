Реклама

03:15, 14 декабря 2025Россия

Журналист возмутился службой рэпера Macan и призвал отправить его на дембель

Журналист Медведев возмутился службой Macan и призвал отправить его на дембель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Журналист Андрей Медведев оценил условия срочной службы российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, вся история с уходом музыканта в армию должна была пройти по южнокорейскому сценарию, когда звезды K-Pop сцены идут служить в вооруженные силы, повышая престиж войск среди молодежи. Но в итоге она стала похожа на «жирный плевок в лицо обычным людям». «Тут у человека офицерская форма, личная нянька, воля вольная, и это называется "звезда пошла в армию"», — возмутился Медведев, призвав отправить Макана на дембель и прекратить позорить боевое подразделение.

13 декабря сообщалось, что Маcаn служит в элитном спецназе Росгвардии с привилегиями, которых нет у рядовых солдат. С первых дней службы в Подмосковье у музыканта личная охрана — ему выделен человек, который следит за комфортом рэпера и защищает от непредвиденных ситуаций. В отличие от обычных срочников, Macan имеет неограниченный доступ к телефону. Сослуживцам запрещено фотографироваться с Косолаповым и рассказывать о его пребывании в части своим родным и близким.

Также стало известно, что повар дивизии, снявший рэпера курящим в неположенном месте, попал на гауптвахту. Сам музыкант никакого наказания не понес.

