09:03, 15 декабря 2025

60-летняя актриса снялась без штанов в откровенной позе

60-летняя британская актриса Элизабет Херли показала откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда фильма «Остин Пауэрс» снялась без штанов. Она предстала перед камерой в коричневом свитшоте с принтом в виде глаза. При этом артистка позировала на кровати с широко разведенными в стороны ногами.

В то же время она распустила уложенные волнами волосы, подчеркнула глаза черными стрелками и нанесла на губы светло-розовую помаду.

Ранее в декабре 50-летняя южноафриканская и американская актриса и модель Шарлиз Терон снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера.

