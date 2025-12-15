Реклама

Экономика
16:04, 15 декабря 2025Экономика

Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог люксовых автомобилей

Bloomberg: Банк JPMorgan стал выдавать европейцам займы под залог люксовых машин
Вячеслав Агапов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский банк JPMorgan стал выдавать европейцам кредиты под залог люксовых автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

Частный банк разрешил состоятельным клиентам оформлять займы под залог классических и редких или изготовленных на заказ машин, которые хранятся в Англии, Италии и Германии. В прошлом доступная только американцам услуга стала открыта теперь и клиентам из Франции, Швейцарии и Испании.

Представители банка отмечают, что классические автомобили европейских брендов, таких как Ferrari NV, Porsche AG и Mercedes-Benz Group AG, в последние годы опережали фондовые рынки. Автомобили премиум-класса являются самым популярным предметом роскоши, которым стремятся владеть молодые представители сверхбогатых слоев населения, помимо недвижимости, и опережают по популярности частные самолеты, винные и художественные коллекции, а также суперъяхты.

«Мы понимаем, что коллекционирование автомобилей — это не только увлечение, но и инвестиция», — заявил Стивен Хокинс, руководитель отдела специализированного кредитования в международном частном банке JPMorgan.

В первом квартале 2025 года доля одобренных микрозаймов под залог автомобиля в России подскочила в пять раз за последние полгода и достигла уровня в 15 процентов от общего числа выданных микрофинансовыми организациями кредитов. Подобная тенденция стала наблюдаться не только в банковском, но также в микрофинансовом секторе.

