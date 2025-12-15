Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог люксовых автомобилей

Американский банк JPMorgan стал выдавать европейцам кредиты под залог люксовых автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.
Частный банк разрешил состоятельным клиентам оформлять займы под залог классических и редких или изготовленных на заказ машин, которые хранятся в Англии, Италии и Германии. В прошлом доступная только американцам услуга стала открыта теперь и клиентам из Франции, Швейцарии и Испании.
Представители банка отмечают, что классические автомобили европейских брендов, таких как Ferrari NV, Porsche AG и Mercedes-Benz Group AG, в последние годы опережали фондовые рынки. Автомобили премиум-класса являются самым популярным предметом роскоши, которым стремятся владеть молодые представители сверхбогатых слоев населения, помимо недвижимости, и опережают по популярности частные самолеты, винные и художественные коллекции, а также суперъяхты.
«Мы понимаем, что коллекционирование автомобилей — это не только увлечение, но и инвестиция», — заявил Стивен Хокинс, руководитель отдела специализированного кредитования в международном частном банке JPMorgan.
В первом квартале 2025 года доля одобренных микрозаймов под залог автомобиля в России подскочила в пять раз за последние полгода и достигла уровня в 15 процентов от общего числа выданных микрофинансовыми организациями кредитов. Подобная тенденция стала наблюдаться не только в банковском, но также в микрофинансовом секторе.