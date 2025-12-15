Реклама

Азербайджан захотел защитить свои энергообъекты от атак с помощью НАТО

Гасимов: Баку заинтересован в сотрудничестве с НАТО по защите энергообъектов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Баку заинтересован в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом по защите энергообъектов «от террористических атак». Об этом заявил посол Словакии в Баку, один из глав контактных пунктов посольств НАТО в Азербайджане Эльчин Гасимов, передает Report.

По его словам, сотрудничество Баку и НАТО проходит в областях кибербезопасности и обороны.

«Азербайджан давно заинтересован в поддержке процесса разминирования, а также в защите важных энергетических объектов, в том числе от террористических атак», — заявил дипломат.

В ноябре президент республики Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана приводится под стандарты НАТО. По его словам, Баку активно сотрудничает с Турцией в этом вопросе.

