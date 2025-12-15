Axios: Белый дом отчитал Нетаньяху за нарушение режима прекращения огня в Газе

Белый дом направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху жесткое личное послание, в котором подчеркнул, что убийство высокопоставленного военного командира радикальной исламской группировки ХАМАС в минувшие выходные является нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам двух американских чиновников, госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф и советник Трампа и зять Джаред Кушнер крайне недовольны действиями израильского премьера.

«Послание Белого дома Нетаньяху было таким: "Если вы хотите испортить свою репутацию и показать, что не соблюдаете соглашения, пожалуйста, но мы не позволим вам испортить репутацию президента Трампа после того, как он выступил посредником в сделке в Газе"», — рассказал высокопоставленный американский чиновник.

В свою очередь один чиновник из Израиля подтвердил получение послание, однако, сказал, что оно было более мягким. По словам израильских источников, правительство сообщило администрации Трампа, что именно ХАМАС нарушил соглашение, нападая на солдат и возобновив контрабанду оружия.

«Убийство Раеда Саада, отъявленного террориста, который день за днем ​​нарушал соглашение и возобновлял боевые действия, было совершено в ответ на эти нарушения и имело целью обеспечить продолжение режима прекращения огня», — заявил израильский чиновник.

Ранее премьер и глава МИД Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани рассказал, что переговоры о закреплении перемирия, достигнутого в секторе Газа, находятся в «критической точке». Министр подчеркнул, что прекращение огня не считается завершенным до полного вывода войск Израиля, восстановления стабильности в Газе, а также свободного выезда и въезда людей. Сегодня этого нет, отметил он.