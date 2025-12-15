Реклама

Бортпроводник похлопал по плечу стюардессу и попал под арест

PYOK: Бортпроводник United Airlines похлопал по плечу коллегу и был арестован
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Robert Sorbo / Reuters

Бортпроводник авиакомпании United Airlines похлопал по плечу стюардессу, пригрозил ей увольнением и попал под арест. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 8 марта в аэропорту Тампа во Флориде (США), однако случай получил огласку только в декабре, когда YouTube-канал Flight Attendant опубликовал кадры с камеры полицейских. На них правоохранитель сначала опросил пострадавшую — стюардессу Cayman Airways.

По ее словам, все произошло в шаттле. Коллеге девушки не понравилось, что она говорила по громкой связи. «Он подошел ко мне и сказал: "Закрой рот". Я ответила: "Почему ты беспокоишь меня, ты расист?"» — вспоминает бортпроводница. После этого мужчина якобы прикоснулся к ее плечу, пригрозил увольнением и сфотографировал ее удостоверение личности. Полицейские провели беседу с обвиняемым перед тем, как он был арестован. Их разговор также попал на видео.

Сотрудник United Airlines признался, что действительно потрогал девушку за плечо ради «привлечения внимания». Мужчина был возмущен тем, что работница не соблюдала тишину в автобусе, и хотел даже сообщить о ее поведении авиакомпании.

Ранее бортпроводник обвинил коллегу в «сексуально оскорбительных прикосновениях» и был уволен. Авиакомпания Delta Air Lines настояла на необоснованности его иска.

