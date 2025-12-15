Реклама

07:49, 15 декабря 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ нашли в зоне СВО доллары с QR-кодом и начали сдаваться в плен

ВСУ нашли в Запорожье и Херсоне фальшивые доллары с QR-кодом и начали сдаваться
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в зоне спецоперации (СВО) фальшивые доллары с QR-кодом, который ведет на Telegram-бот для сдачи в плен. Это привело к росту числа случаев капитуляции противника, заявил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«В Запорожье и Херсоне иногда вместо листовок сбрасываем фальшивые доллары — всегда отмечается всплеск желающих сдаться в плен военнослужащих ВСУ. Возможно, это связано с огромным вниманием ВСУшников к денежным купюрам», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что иногда украинские солдаты устраивают провокации, когда пишут в Telegram-бот, на самом деле не собираясь сдаваться. Но их оперативно блокируют.

«На запорожском и херсонском направлениях сдаются чаще всего именно запорожцы и херсонцы, насильно загнанные ТЦК (территориальные центры комплектования; аналоги военкоматов — прим. «Ленты.ру») в окопы», — почеркнул источник агентства.

Ранее сообщалось, что бывшие украинские солдаты взяли в плен бойцов ВСУ под Новогродовкой. Часть пленных вступила захватившее их подразделение.

