Бухгалтер дала совет по экономии денег в период праздников

Бухгалтер Анишина: Аванс в январе может быть объективно меньше привычного

При нестабильных доходах основой планирования бюджета на новогодние праздники должен быть не предполагаемый, а уже полученный доход, рассказала ведущий бухгалтер коммуникационного агентства PR Partner Екатерина Анишина. Советами мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт советует в преддверии новогодних праздников разделить все предстоящие расходы на категории. Среди них должны быть обязательные (коммунальные услуги, кредиты, базовые продукты), праздничные (подарки, угощения) и январские (расходы на весь следующий месяц), уточнила она.

«Рекомендую фиксировать лимит по каждой категории и придерживаться его, используя принцип «конвертов» или отдельных банковских карт. Помните, что суммарные праздничные траты не должны превышать 20-30 процентов вашего декабрьского дохода после уплаты всех обязательных платежей», — посоветовала Анишина.

Также эксперт отметила, что крайне важно при планировании бюджет сфокусироваться на календаре выплат. Бухгалтер напомнила, что согласно трудовому законодательству, если дата зарплаты в декабре выпадает на праздники, работодатель обязан выплатить ее не позднее последнего рабочего дня года — 30 декабря 2025 года.

Значит те, кто обычно получает оклад в первых числах месяца, получат его раньше обычной даты выплаты, что может ошибочно восприниматься как свободные средства. Екатерина Анишина Ведущий бухгалтер

«Январь — месяц с малым количеством рабочих дней. Аванс в январе может быть объективно меньше привычного, если рассчитывается исходя из фактически отработанных дней, а не в процентном соотношении. Например, при окладе в 100 тысяч рублей аванс может составить около 29-30 тысяч. Однако это не является снижением заработной платы. При окончательном расчете в начале февраля сотрудник получит полный оклад за январь в размере около 70 тысяч рублей», — заключила эксперт.

