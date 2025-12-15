Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Бухгалтер дала совет по экономии денег в период праздников

Бухгалтер Анишина: Аванс в январе может быть объективно меньше привычного
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

При нестабильных доходах основой планирования бюджета на новогодние праздники должен быть не предполагаемый, а уже полученный доход, рассказала ведущий бухгалтер коммуникационного агентства PR Partner Екатерина Анишина. Советами мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт советует в преддверии новогодних праздников разделить все предстоящие расходы на категории. Среди них должны быть обязательные (коммунальные услуги, кредиты, базовые продукты), праздничные (подарки, угощения) и январские (расходы на весь следующий месяц), уточнила она.

«Рекомендую фиксировать лимит по каждой категории и придерживаться его, используя принцип «конвертов» или отдельных банковских карт. Помните, что суммарные праздничные траты не должны превышать 20-30 процентов вашего декабрьского дохода после уплаты всех обязательных платежей», — посоветовала Анишина.

Также эксперт отметила, что крайне важно при планировании бюджет сфокусироваться на календаре выплат. Бухгалтер напомнила, что согласно трудовому законодательству, если дата зарплаты в декабре выпадает на праздники, работодатель обязан выплатить ее не позднее последнего рабочего дня года — 30 декабря 2025 года.

Значит те, кто обычно получает оклад в первых числах месяца, получат его раньше обычной даты выплаты, что может ошибочно восприниматься как свободные средства.

Екатерина АнишинаВедущий бухгалтер

«Январь — месяц с малым количеством рабочих дней. Аванс в январе может быть объективно меньше привычного, если рассчитывается исходя из фактически отработанных дней, а не в процентном соотношении. Например, при окладе в 100 тысяч рублей аванс может составить около 29-30 тысяч. Однако это не является снижением заработной платы. При окончательном расчете в начале февраля сотрудник получит полный оклад за январь в размере около 70 тысяч рублей», — заключила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие продукты не стоит покупать заранее к праздничному столу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Знаменитый сгибатель ложек описал обитателей летящего к Земле «корабля пришельцев»

    Экс-чирлидерша раскрыла неожиданную пользу длительного отказа от мытья головы

    Названы идеальные позы для более глубокого проникновения в сексе

    В США раскрыли последствия смены позиции в отношении России

    Российский певец предложил друзьям Долиной скинуться на квартиру артистке

    Тела американского режиссера и его жены с ножевыми ранами опознали

    Названа стоимость восстановления Украины после конфликта

    В Японии заявили о потере всех панд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok