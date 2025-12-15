Реклама

Россия
14:10, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Оценены шансы пропавших без вести на горе в России туристов на выживание

Эксперт по группе Дятлова Буянов: Шансы на спасение туристов на Ослянке падают
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Заместитель руководителя отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Впешке / YouTube

Вероятность спасения туристов на горе Ослянка в Пермском крае падает по экспоненте. Так в беседе с «Лентой.ру» шансы без вести пропавших россиян оценил эксперт по тайне группы Игоря Дятлова Евгений Буянов.

По его словам, спасательную операцию нужно проводить как можно скорее, так как множество факторов осложняют поиски и снижают шансы на выживание пропавших туристов.

Спасать надо сразу людей. Чем больше времени проходит, тем меньше вероятность. Причем она падает по экспоненте. Сейчас их еще возможно реально спасти. Если только через неделю будут спасать, то уже труднее будет

Евгений Буянов

Эксперт подчеркнул, что любое неверное действие пропавшей группы могло закончиться для них трагически. «Они могли в метель запросто замерзнуть даже одетые, если они как-то неправильно действовали. Если они остановились, развели костер, сделали укрытие от ветра — человек может долго продержаться. Ну несколько дней они точно могут продержаться», — объяснил он.

По словам Буянова, даже теплая одежда не является гарантией спасения для туристов, так как она теряет свойства при намокании. «Их выживание зависит от многих факторов, от того, как люди себя поведут. Правильно будут вести — они могут там долго пробыть. Неправильно — это, конечно, тяжело», — подытожил он.

Сообщения о пропавших в Пермском крае туристах появились в воскресенье, 14 декабря. Жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и перестали выходить на связь. Известно, что среди туристов были как профессионалы, так и любители. В день инцидента у подножия горы была плохая видимость.

В понедельник спасателям удалось отследить сигнал телефонов пропавших.

