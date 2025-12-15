Реклама

В России отреагировали на позицию Зеленского по членству Украины в НАТО

Депутат Чепа: Отказ Зеленского от членства Украины в НАТО может быть уловкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Надо очень внимательно смотреть, что будет написано на бумаге, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, рассуждая о предложении украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от членства в НАТО. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее агентство Reuters сообщило, что политик допустил компромисс в этом вопросе. Так, Украина готова отказаться от потенциального членства в альянсе в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы, аналогичные 5-й статье НАТО.

«Мы с вами слышали такие уловки, которые они хотят провести через ЕС и пропустить отдельно 5-ю статью натовского договора о том, что в случае какого-то конфликта все страны вмешаются, а конфликт этот можно выдумать на месте. Мы помним с вами Бучу, помним с вами другие инсинуации, и здесь надо все очень внимательно смотреть, что будет написано на бумаге. Главное, чтобы они уловки не выдавали за желаемое. Мы все желаем мира, они говорят "да, да, да", а потом начинается», — высказался депутат.

До этого издание Kyiv Post писало со ссылкой на западных чиновников о том, что представители США и Украины в ходе переговоров по урегулированию конфликта разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности Киеву. По данным источников, Зеленский заявил, что гарантии безопасности являются предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения, в то время как Вашингтон предлагает многоэтапный подход, при котором гарантии будут окончательно согласованы с течением времени.

