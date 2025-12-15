Эксперт по группе Дятлова указал на сложность в поиске пропавших на горе в России туристов

Поиск пропавших в районе горы Ослянка в Пермском крае туристов осложняет погода — спасателям нужно дождаться возможности применения авиации. Об этом «Ленте.ру» сообщил исследователь тайны группы Игоря Дятлова Евгений Буянов.

Эксперт отметил, что из-за метели спасателям будет сложно найти россиян, так как следы от снегоходов могло замести снегом. По словам Буянова, дополнительную сложность могли создать сами туристы — эксперт допустил, что пропавшие могли спрятаться от непогоды так, что их будет сложно найти.

С учетом того, что их будут на вертолете искать, они должны выйти, чтобы их было видно. А если они так упрячутся, чтобы их найти было трудно, здесь вероятность найти их резко падает. Главное — их быстро должны найти, чтобы они не погибли Евгений Буянов

Исследователь трагедии дятловцев указал, что спасателям нужно как можно активнее вести поиски туристов, так как с течением времени шансов на выживание группы становится все меньше.

Сообщения о пропавших в Пермском крае туристах появились в воскресенье, 14 декабря. Жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и перестали выходить на связь. Известно, что среди туристов были как профессионалы, так и любители. В день инцидента у подножья горы была плохая видимость.

Сегодня, 15 декабря, спасателям удалось отследить сигнал телефонов пропавших.