08:41, 15 декабря 2025

Еще одна страна захотела закупать нефть и газ у России

Посол Гунасекера: Шри-Ланка ведет переговоры о поставках российской нефти и СПГ
Александра Синицына
Фото: Karam Al-Masri / Reuters

Шри-Ланка ведет переговоры о бесперебойных поставках нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России. О желании еще одной страны покупать энергоресурсы в РФ заявила в разговоре с ТАСС посол государства в Москве Шобини Гунасекера.

«Государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки сейчас ведет эти переговоры и о СПГ, и о модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы иметь возможность бесперебойно использовать российскую нефть», — подчеркнула дипломат.

По словам Гунасекеры, Шри-Ланка передала российским партнерам свои предложения относительно поставок энергоресурсов, но соглашения между странами еще не были подписаны. В настоящее время ведутся переговоры.

Ранее стало известно, что Венгрия, Франция, Бельгия, Словакия и Испания заплатили в ноябре за российские нефть, трубопроводный и сжиженный газ 906 миллионов евро. На природный газ, на который не распространяются санкции Евросоюза, пришлось 82 процента этого импорта.

