Эстония предложила заплатить Венгрии за отказ от российского газа

Карис: Эстония готова помочь Венгрии оплатить разрыв газовых контрактов с РФ

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что страна готова оказать финансовую помощь Венгии, чтобы та отказалась от российского газа. Речь идет о выплате Москве неустойки за разрыв контрактов, уточнил он в интервью Ilta Sanomat.

По словам Кариса, Европа должна усилить давление на РФ, в том числе в вопросе закупок энергоресурсов. Он также напомнил о поездке венгерского премьер-министра Виктора Орбана в российскую столицу с целью «убедиться», что его стране хватит дешевой энергии в будущем. Президент Эстонии подчеркнул, ряд энергетических соглашений между Венгрией и Россией могут существовать вплоть до 2040-х годов, и призвал Будапешт отказаться от такого сценария.

«Возможно, нам стоит помочь [Венгрии] оплатить штрафы за расторжение контрактов», — предложил эстонский лидер.

Ранее сообщалось, что Орбан договорился с Турцией о транзите российского газа в Венгрию. Он подчеркнул, что Анкара предоставила Будапешту гарантии безопасности маршрута.