12:49, 15 декабря 2025

Глава МИД Германии высказался об отказе Украины от вступления в НАТО

Вадефуль про отказ Украины от НАТО: Россия может принять эту позицию
Виктория Кондратьева
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Если отказ от вступления в НАТО является предложением Украины, то Россия может принять эту позицию. Так Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказался о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского об отказе республики от членства в военном альянсе, передает Bild.

При этом министр подчеркнул, что Москва должна знать о намерении Европы и дальше поддерживать Украину. «Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы Украина могла добиться наилучших переговорных позиций и, в случае неудачи, чтобы у нее были все необходимые средства для ответа на эту агрессивную войну», — сказал он.

Ранее Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

Власти Украины допустили отказ от членства в Организации Североатлантического договора НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией.

