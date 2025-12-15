Группа из 13 россиян на снегоходах пропала в горах. Спасатели не смогли найти ни одного их следа. Что известно к этому часу?

В Пермском крае идут поиски 13 россиян, пропавших на снегоходах на Ослянке

Группа мужчин пропала на вершине горного массива Ослянка в Пермском крае. 15 человек отправились кататься на снегоходах и попали в пургу ― только двое благополучно вернулись в гостевой дом, а 13 россиян пропали без вести. Это первый случай пропажи людей на Ослянке. Связи с исчезнувшими нет уже вторые сутки. Близкие пропавших предположили, что они могли потеряться из-за метели. Спасатели выдвинулись на их поиски. Несмотря на то что туристы ехали большой группой, пока не найдено никаких следов их снегоходов. Что известно к этому часу ― в материале «Ленты.ру».

В день инцидента у подножия горы была плохая видимость

В субботу, 13 декабря, жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы на снегоходах выдвинулись к горе высотой более тысячи метров. Их путь начался от гостевого дома «Ослянка House». Всего в поездке участвовали 15 человек. С 16:00 россияне перестали выходить на связь.

На следующий день жена одного из пропавших забила тревогу. Она связалась с журналистами и предположила, что путешественники потерялись. Женщина рассказала, что далеко не все в группе были профессиональными райдерами ― половина мужчин была любителями. Местные жители также отмечали, что в тот день подножие горы накрыла плохая видимость. Гостевой дом, где в последний раз видели мужчин, отказался давать комментарии.

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» совместно с МЧС планировали отправиться на гору 14 декабря, но поиски осложнила метель.

Только двое туристов вернулись с маршрута

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону сообщило, что только двое из 15 человек вернулись с маршрута на турбазу в районе горы к назначенному времени. Однако местонахождение еще 13 человек остается неизвестным.

Жизни и здоровью этих двоих человек ничего не угрожает СУ СК России по Пермскому краю

На поиски пропавших туристов отправились около 70 добровольцев ― среди них опытные райдеры и волонтеры. В данный момент они осматривают территорию от поселка Рассольного к Большой Ослянке. Им в помощь также планируют подключить вертолет из Екатеринбурга. Спасатели предположили, что к 16:00 местного времени сузят круг поисков.

Как оценивают шансы группы на выживание

Исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что мужчины могли разделиться. Он отметил, что прогулка на снегоходах в метель ― плохая идея. Хоть транспорт оставляет четкий след, однако метель могла замести колею, что осложняет поиски.

Эксперт дал неутешительный прогноз: путешественники могли замерзнуть во время непогоды даже в теплой одежде, если плохо подготовились к выезду. «Они, наверное, по-зимнему были одеты. Вопрос в том, что у них было с собой. Надо, чтобы группа имела какие-то средства для разведения костра, снаряжение, чтобы можно было дров нарубить. Хотя в лесу ветер меньше, чем на открытых местах. Они тем опасны, что на них ветер сильный, быстро человека может он убить», ― добавил Буянов.

Он отметил, что пропавшим туристам необходимо выйти на открытую местность, чтобы подать сигнал вертолету или беспилотнику. Если же они спрятались и пытаются переждать холод, шансы быстро найти их снижаются, а это чревато гибелью.

Спасать надо сразу людей. Чем больше времени проходит, тем меньше вероятность. Причем она падает по экспоненте. Сейчас их еще возможно реально спасти Евгений Буянов исследователь тайны гибели группы Дятлова

Сотрудники МЧС засекли сигнал телефонов пропавших туристов

15 декабря в ходе поисково-спасательной операции появилась версия, что пропавшие на горе туристы могли переждать непогоду в заброшенной деревне Большая Ослянка, где есть подходящие для этого дома. Мужчины также могли угодить в незамерзшее болото.

Спасатели поймали сигнал мобильных телефонов пропавших мужчин в районе реки Сухой. Сотрудники МЧС отправились на маршрут на снегоходах.

Поисково-спасательная операция МЧС у горы ослянка в Пермском крае Кадр: Telegram-канал «МЧС Пермского края»

«Привлечены 22 специалиста и 10 единиц техники. К поисково-спасательной операции присоединился 21 доброволец на снегоходах. Для поисков разбиты круговые сектора. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России», ― сообщили в ведомстве.

На данный момент волонтеры и спасатели выдвинулись в сторону охотничьего хозяйства «Ослянское», чтобы проверить дом рыбака и охотника, где могли задержаться туристы. Они также предполагают, что группа могла продолжить движение вокруг горы.

Предполагаемая зона поиска пропавших на горе Осняка туристов Кадр: Telegram-канал «МЧС Пермского края»

Поиски ведутся на территории площадью 63 квадратных километра. Большая часть этой зоны ― лесной массив. Операцию осложняют плохая видимость и снегопад.