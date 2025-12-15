Импорт автомобилей из Кореи в Россию увеличился в несколько раз

ТАСС: Ввоз машин из Южной Кореи в Россию вырос почти в 3 раза

По итогам ноября 2025 года объем автомобилей, ввезенных в Россию из Южной Кореи, по стоимости увеличился в 2,8 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные южнокорейской таможенной службы.

В финансовом выражении этот показатель составил 107 миллионов долларов, что меньше относительно более высоких результатов сентября (149 миллионов) и октября (142,3 миллиона) текущего года. Сентябрьский импорт стал максимальным за весь 2025 год.

По итогам одиннадцати месяцев этого года общая стоимость импорта южнокорейских автомобилей в Россию выросла и перевалила за 1,017 миллиарда долларов. За аналогичный период 2024 года этот показатель был почти в два раза ниже и составлял 567 миллионов долларов.

В рейтинге крупнейших покупателей автомобилей из Южной Кореи за период с января по ноябрь 2025 года наша страна занимает 11-ю строчку. Список возглавляют США с объемом импорта в 27 миллиардов долларов. За ними следуют Канада (5 миллиардов), Киргизия (2,9 миллиарда), Австралия (2,6 миллиарда) и Великобритания (2,3 миллиарда).

В первую десятку также вошли Германия (1,8 миллиарда), Казахстан (1,6 миллиарда), Испания (1,2 миллиарда), Турция (1,1 миллиарда) и Саудовская Аравия (1,078 миллиарда).

Ранее стало известно, что ряд седанов зарубежных брендов не будет подвержен резкому удорожанию из-за изменения с 1 декабря методики расчета утильсбора на иномарки. В списке машин оказались в том числе корейские автомобили Hyundai Avante, Sonata, Kia K5 и Toyota Prius.