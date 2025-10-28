Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 28 октября 2025Экономика

Россиянам назвали не подверженные удорожанию из-за нового утильсбора машины

Autonews: Skoda Octavia и Audi A3 резко не подорожают из-за нового утильсбора
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ряд популярных в России седанов зарубежных брендов не будут подвержены резкому удорожанию из-за грядущего изменения методики расчета утильсбора на иномарки категории М1. Перечень машин, которые можно будет приобрести по прежним ценам даже после очередного повышения утиля, представило отраслевое издание Autonews.

В список вошли такие модели как Skoda Octavia и Superb (бренд принадлежит немецкому концерну Volkswagen, машины выпускаются в Германии), Mercedes-Benz A-Class и Audi A3. Среди машин, которые производятся в Южной Корее, эксперты выделили Hyundai Avante, Sonata, Kia K5 и Toyota Prius, в Японии — Toyota Corolla Axio и Corolla, в США — Honda Civic и Hyundai Elantra, в Китае — Toyota Levin, Skoda Oktavia Pro, Audi A3 L и Mazda 3 Axela.

Материалы по теме:
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Все вышеперечисленные автомобили, как отмечается, имеют мотор мощностью менее 160 лошадиных сил. Для этой категории импортных машин Минпромторг предложил сохранить льготные ставки утильсбора. В результате они будут в наименьшей степени подвержены удорожанию из-за новой методики расчета таможенного сбора.

А вот по таким популярным в России моделям как Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe, отмечал ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, новый утильсбор ударит максимально сильно. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал вилку подорожания при ввозе в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. В результате нововведений, предупредил аналитик, уйдут в прошлое в том числе востребованные в России кроссоверы Toyota RAV4 и седаны Toyota Camry. Им на смену придут менее производительные и более доступные по цене модели.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

    Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

    Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

    Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

    В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

    Производство грузовиков в России схлопнулось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости