Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 15 декабря 2025Экономика

Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актриса Динара Алиева назвала чистоту главным преимуществом Москвы перед Парижем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главным преимуществом Москвы перед Нью-Йорком, Парижем и другими мировыми мегаполисами является чистота. Об этом заявила солистка Большого театра Динара Алиева в беседе с «Москвич Mag».

«Я побывала везде и города чище, чем Москва, просто нет», — поделилась актриса. Она добавила, что выгодным отличием российской столицы также является высокий уровень безопасности. По ее словам, раньше в городе случались криминальные инциденты, однако сейчас можно, к примеру, посадить ребенка одного в такси и не переживать, что с ним что-то случиться.

Алиева также назвала Москву городом деловых людей. Она отметила, что жители столицы всегда заняты, погружены в различные проблемы, и именно это отличает их от жителей других городов. «Вот в Баку мы часто ходим друг к другу в гости. А в Москве я даже родного брата, который тоже живет здесь, редко вижу», — рассказала артистка.

Ранее российский актер Юрий Васильев заявил, что метро в Москве лучше, чем в других крупных городах мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Присяжные признали виновными трех членов одной из самых кровавых российских ОПГ

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Стал известен редкий и опасный побочный эффект иммунотерапии рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok