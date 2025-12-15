Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актриса Динара Алиева назвала чистоту главным преимуществом Москвы перед Парижем

Главным преимуществом Москвы перед Нью-Йорком, Парижем и другими мировыми мегаполисами является чистота. Об этом заявила солистка Большого театра Динара Алиева в беседе с «Москвич Mag».

«Я побывала везде и города чище, чем Москва, просто нет», — поделилась актриса. Она добавила, что выгодным отличием российской столицы также является высокий уровень безопасности. По ее словам, раньше в городе случались криминальные инциденты, однако сейчас можно, к примеру, посадить ребенка одного в такси и не переживать, что с ним что-то случиться.

Алиева также назвала Москву городом деловых людей. Она отметила, что жители столицы всегда заняты, погружены в различные проблемы, и именно это отличает их от жителей других городов. «Вот в Баку мы часто ходим друг к другу в гости. А в Москве я даже родного брата, который тоже живет здесь, редко вижу», — рассказала артистка.

