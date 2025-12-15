Глава Чечни Кадыров заявил, что не хотел бы дожить до старости

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о своей смерти и заявил, что не хотел бы жить долго. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

По словам Кадырова, если судить о состоянии его здоровья по слухам, то он не доживет до старости. При этом глава Чечни подчеркнул, что и сам не хотел бы становиться стариком.

«Я бы сам не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — заявил он.

В 2026 году Кадырову исполняется 50 лет.

Ранее Кадыров заявил, что готов идти на выборы в 2026 году, если ему предложит президент России Владимир Путин. При этом, по его словам, он уже «сыт по горло властью и служением народу».