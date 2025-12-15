Каллас оценила вероятность конфискации российских активов фразой «я оптимист по натуре»

Каллас заявила, что в ЕС надеются на прогресс в вопросе конфискации активов РФ

Власти Евросоюза (ЕС) надеются на прогресс в вопросе конфискации российских замороженных активов, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует РИА Новости.

«Я очень, очень надеюсь, что мы добьемся результатов в четверг; я оптимист по натуре, но я также вижу, насколько это сложно. Поэтому я не хочу давать никаких оценок, говоря о том, что работа продолжается», — заявила глава евродипломатии.

Ранее стало известно, что семь стран ЕС выступили против конфискации замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.