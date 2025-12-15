Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 15 декабря 2025Бывший СССР

Капитан ВСУ умер из-за алкоголизма и ожирения

Капитан ВСУ Диган умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Капитан Дмитрий Диган, служивший в штабе 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался в больнице вследствие сердечных осложнений, вызванных алкогольной зависимостью и избыточной массой тела, — передали РИА Новости из российских силовых ведомств.

«Он скончался в больнице от осложнений с сердцем, вызванных лишним весом и алкоголем», — говорится в сообщении.

Диган провел полтора года в районе так называемой АТО, где киевские власти применяли силы против жителей восточной части Украины, несогласных с проводимой политикой. В этот период Диган страдал алкогольной зависимостью и неоднократно был замечен за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ. Уточняется, что позиция, где был ликвидирован украинский военнослужащий, располагалась в районе населенного пункта Посреднее. Командир ВСУ находился в звании капитана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о способности «Темного орла» долететь до Москвы. Гиперзвуковая ракета Вашингтона действительно угрожает России?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    По подозрению в убийстве американского режиссера задержали его сына

    Украину обвинили в искажении данных о ситуации на фронте

    Знаменитый актер дожил до 100 лет и поделился секретом долголетия

    Турция сообщила о сбитом БПЛА над Черным морем

    Капитан ВСУ умер из-за алкоголизма и ожирения

    Врач назвал «идеальный вариант» алкоголя за новогодним столом

    Мерц высказался о сроках заморозки российских активов в Европе

    Дети накачали раненого отца-ветерана СВО и обокрали его в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok