Капитан ВСУ Диган умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения

Капитан Дмитрий Диган, служивший в штабе 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался в больнице вследствие сердечных осложнений, вызванных алкогольной зависимостью и избыточной массой тела, — передали РИА Новости из российских силовых ведомств.

«Он скончался в больнице от осложнений с сердцем, вызванных лишним весом и алкоголем», — говорится в сообщении.

Диган провел полтора года в районе так называемой АТО, где киевские власти применяли силы против жителей восточной части Украины, несогласных с проводимой политикой. В этот период Диган страдал алкогольной зависимостью и неоднократно был замечен за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ. Уточняется, что позиция, где был ликвидирован украинский военнослужащий, располагалась в районе населенного пункта Посреднее. Командир ВСУ находился в звании капитана.