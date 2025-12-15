Реклама

19:44, 15 декабря 2025Экономика

Ключевой импортер российской нефти спрогнозировал снижение ее закупок

Bloomberg: Среднесуточный вывоз нефти из РФ в Индию упадет до 800 тыс. баррелей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В декабре 2025 года среднесуточный экспорт российской нефти в Индию сократится до 800 тысяч баррелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз чиновников из азиатской страны.

Подобная динамика будет обусловлена ужесточением санкционного контроля со стороны США и более активным переходом индийских импортеров на сырье от альтернативных поставщиков. В последние несколько недель, отметил один из собеседников агентства, местные власти усилили проверки грузов в портах, а банки стали уделять более тщательное внимание проверкам контрагентов.

Такие действия вызваны рисками индийских компаний попасть под вторичные санкции США. Подобным образом местные власти хотят добиться прогресса в переговорах с Вашингтоном по поводу снижения повышенных импортных пошлин, которые были введены Белым домом в качестве наказания за продолжающиеся закупки российской нефти.

Несмотря на ужесточение регулирования со стороны властей Индии, местные трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продолжают искать способы обойти новые антироссийские санкции США, отмечают эксперты. Те же компании, которые не попали под американские ограничения, заманивают индийских покупателей внушительными скидками, заключается в материале.

Власти США ввели очередные санкции против России во второй половине 2025 года. Под ограничения попала в том числе компания «Лукойл», руководству которой пришлось в экстренном порядке искать покупателей на свои зарубежные активы. На фоне новых санкций ключевые импортеры российского сырья в лице Индии, Китая и Турции стали постепенно переключаться на альтернативных поставщиков. В результате доходы РФ от продажи сырья в ноябре, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), упали почти на два миллиарда долларов, а стоимость Urals в начале декабря оказалась на 25,8 доллара ниже цены Brent. Все это, ожидают эксперты, в обозримом будущем снизит финансовые возможности России для продолжения боевых действий на Украине.

