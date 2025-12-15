Реклама

10:42, 15 декабря 2025Силовые структуры

Конверт с подписью «Настоящему мужику» из машины российского чиновника попал на видео

ФСБ задержала за взятку в ₽300 тысяч главу отдела закупок администрации Ялты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание начальника отдела закупок администрации Ялты попало на видео. Запись, предоставленную управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю, опубликовал Telegram-канал «ЧП Крым».

На кадрах виден лежащий лицом в асфальт мужчина в деловом костюме рядом с машиной, у которой разбито окно пассажирского места. Силовик достает из салона подарочный конверт с надписью «Настоящему мужику», из которого вынимает пачку денег в присутствии понятых.

По данным ФСБ, чиновник подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. К нему обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Чиновник потребовал от него взятку в размере 300 тысяч рублей для передачи должностным лицам.

При получении денег мужчину задержали с поличным. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров предупредил россиян, что вручение подарков к Новому году может привести к нарушению антикоррупционного законодательства, причем ответственность может наступить как для дарителя, так и для получателя.

