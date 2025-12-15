Конверт с подписью «Настоящему мужику» из машины российского чиновника попал на видео

ФСБ задержала за взятку в ₽300 тысяч главу отдела закупок администрации Ялты

Задержание начальника отдела закупок администрации Ялты попало на видео. Запись, предоставленную управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю, опубликовал Telegram-канал «ЧП Крым».

На кадрах виден лежащий лицом в асфальт мужчина в деловом костюме рядом с машиной, у которой разбито окно пассажирского места. Силовик достает из салона подарочный конверт с надписью «Настоящему мужику», из которого вынимает пачку денег в присутствии понятых.

По данным ФСБ, чиновник подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. К нему обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Чиновник потребовал от него взятку в размере 300 тысяч рублей для передачи должностным лицам.

При получении денег мужчину задержали с поличным. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров предупредил россиян, что вручение подарков к Новому году может привести к нарушению антикоррупционного законодательства, причем ответственность может наступить как для дарителя, так и для получателя.