Россия
07:17, 15 декабря 2025Россия

Россиян предупредили о риске уголовной ответственности за новогодние подарки

Адвокат Пивоваров: Новогодние подарки могут признать взяткой и наказать по УК
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Вручение подарков к Новому году может привести к нарушению антикоррупционного законодательства, причем ответственность может наступить как для дарителя, так и для получателя. Об этом заявил «Газете.Ru» адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

«Для госслужащих и работников бюджетных организаций действует строгий режим. Согласно закону № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", они не вправе принимать подарки, связанные с исполнением должностных обязанностей», — предупредил специалист. По его словам, допускаются подарки стоимостью до трех тысяч рублей, либо протокольные сувениры и презенты на официальных мероприятиях и от имени организаций.

По его словам, даже недорогой подарок могут признать взяткой, если будет установлена связь между его передачей и последующими действиями должностного лица.

«Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», — подчеркнул Пивоваров.

В коммерческом секторе нет законов, ограничивающих допустимую стоимость подарков, но в компании могут быть внутренние правила. В случае сомнений адвокат посоветовал ограничиться официальным письмом с поздравлением.

Должностным лицам при выявлении нарушений может грозить проверка, потеря должности, административная или уголовная ответственность. Человеку, который сделал подарок, могут выписать штраф или даже лишить свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники перед Новым годом придумали ловушку с популярными сайтами. В частности, аферисты предлагают заведомо нереалистичные скидки на новогодние туры, продвигая их через контекстную рекламу и спам-рассылки.

