Россиян предупредили о риске уголовной ответственности за новогодние подарки

Адвокат Пивоваров: Новогодние подарки могут признать взяткой и наказать по УК

Вручение подарков к Новому году может привести к нарушению антикоррупционного законодательства, причем ответственность может наступить как для дарителя, так и для получателя. Об этом заявил «Газете.Ru» адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

«Для госслужащих и работников бюджетных организаций действует строгий режим. Согласно закону № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", они не вправе принимать подарки, связанные с исполнением должностных обязанностей», — предупредил специалист. По его словам, допускаются подарки стоимостью до трех тысяч рублей, либо протокольные сувениры и презенты на официальных мероприятиях и от имени организаций.

По его словам, даже недорогой подарок могут признать взяткой, если будет установлена связь между его передачей и последующими действиями должностного лица.

«Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», — подчеркнул Пивоваров.

В коммерческом секторе нет законов, ограничивающих допустимую стоимость подарков, но в компании могут быть внутренние правила. В случае сомнений адвокат посоветовал ограничиться официальным письмом с поздравлением.

Должностным лицам при выявлении нарушений может грозить проверка, потеря должности, административная или уголовная ответственность. Человеку, который сделал подарок, могут выписать штраф или даже лишить свободы.

